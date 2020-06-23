المنصوري: الإمارات اتخذت حزمة من الإجراءات لحماية المستثمرين والشركات

الثلاثاء 23 يونيو 2020

قال المهندس سلطان سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس، أن هيئة الأوراق المالية للسلع، اتخذت مجموعة من الإجراءات التي ساعدت في تماسك الأسواق والتقليل من اثر الازمة، في ظل المبادرات الاحترازية التي تم إقرارها لحماية المستثمر والأسواق.



وأضاف في رده على سؤال برلمان حول "حماية الأسواق المالية اثناء الازمات" أنه "إذا نظرنا الى أداء الأسواق المالية في دولة الامارات، نلاحظ خلال الفترة الماضي، وبالرغم من كل التحديات التي انتجتها الجائحة، فان أداء الأسواق كان إيجابي، وهناك تحسن في اداء مؤشرات الأسواق المحلية، خلال الربع الثاني الذي لم ينتهي، وذلك بالمقارنة مع الربع الأول من العام الجاري.

وتابع: "بالنظر الى أداء سوق ابوظبي للأوراق المالية، فان السوق حقق ارتفاعاً في القيمة السوقة في الربع الثاني من عام 2020، حيث بلغت القيمة السوقية لسوق ابوظبي للأوراق المالية، 501 مليار درهم مقارنة مع 420 مليار درهم بالمقارنة مع الربع الأول من هذا العام بنسبة نمو وصلت إلى 19%، فيما وصلت نسبة النمو العام لمؤشر السوق إلى 16%".

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أما سوق دبي المالي، فقد حقق هو الاخر نموا في قيمة السوقية، بواقع ارتفاع من 269 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري وصولاً إلى 293 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة زيادة، بلغت 9.3%، وبنسبة نمو في المؤشر العام للسوق وصلت إلى 17.3%.

واستعرض المنصوري حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة في سبيل دعم الأسواق المحلية وتعزيز مبادرات الاستثمار وحماية المستثمرين والأسواق، والتي شملت تحليل الاوضاع وقياس مدى تأثير هذه الازمة، وعقد اجتماعات افتراضية أسبوعية للتعرف على الممارسات العالمية في هذا الشأن، واصدار قرار في تعديل مقدار التحكم سعر السهم، فضلاً عن طمأنة المستثمرين بأن عمليات البيع على المكشوف غير معمول بها في الدولة.

وأوضح أن هيئة الأوراق المالية، شرعت في وضع قائمة تضم أسماء الشركات المتعثرة، وكيفية التعامل معها، مضيفاً بأن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة، هو انعاش هذه الشركات المدرجة في القوائم، عبر إجراءات يتوجب عليها وعلى أعضاء مجالس ادارتها الالتزام بتطبيقها بها للخروج من الازمة.

وأفاد المنصوري: نعمل على تعريف المستثمرين بأوضاع الشركات المتأثر، بهدف الحفاظ على استثمارات المستثمرين ومساعدة الشركات على الخروج من هذه الازمة.