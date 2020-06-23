شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس مَجْمع الفقه الإسلامي السوداني: قرار إقامة الحج بعدد محدود يدّل على وعي المملكة بخطورة فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:31 مساءً, 23 يونيو 2020 م
المناطق _ الخرطوم
عدّ رئيس مجمع الفقة الإسلامي في السودان الدكتور عبد الرحيم آدم محمد قرار المملكة بإقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا قراراً حكيماً، يجسد الحرص على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وإعلاء حفظ النفس التي تعدّ أهم مقاصد الشريعة الإسلامية.
وقال في تصريح له: “إن القرار يدّل على وعي قيادة المملكة بخطورة فيروس كورونا، خاصة في ظل الانتشار المتسارع لهذا الوباء الذي يهدد أرواح الناس في كل مكان”.
وأشاد بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا دعم المجمع لمواقف المملكة وحرصها على الأمن والاستقرار وكل ما تتخذه من إجراءات لضمان تحقيق ذلك، وسعيها الدؤوب للحفاظ على أرواح الحجاج.
ولفت الانتباه إلى أن قرار إقامة الحج بأعداد محدودة يأتي استنادًا للقاعدة الفقهية “درء المفاسد مُقدّم على جلب المصالح”، داعيًا الله العلي القدير أن يوفق المملكة في خدمة الحجاج وأن تؤتي التدابير الصحية ثمارها.
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