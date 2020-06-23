شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. 742 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم عن تسجيل 742 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 41033 وتم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 334 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.