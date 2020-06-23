شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. 742 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
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