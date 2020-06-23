شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات .. 380 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة. وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك يرتفع إجمالي المصابين إلى 45,683 حالة، والوفيات إلى 305 حالات، مشيرة إلى شفاء 657 حالة جديدة، ليبلغ عدد المتعافين 33,703 حالة.

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