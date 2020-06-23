شكرا لقرائتكم خبر عن 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 260 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 17 حالة وفاة . وأوضحت السلطات الصحية البلجيكية اليوم ، أن مجموع الحالات المصابة بالفيروس بلغ 60.810 إصابات ، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 9.713 حالة وفاة .

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