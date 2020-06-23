شكرا لقرائتكم خبر عن جمهورية القمر: إقامة الحج بأعداد قليلة "قرار حكيم" والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الحكومة في بيان لها اليوم "إن هذا القرار الحكيم يتسق تماما مع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة من بداية ظهور هذا الوباء".
وأشادت حكومة جمهورية القمر المتحدة بالجهود المخلصة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف.
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