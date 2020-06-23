إصابة ديوكوفيتش بفيروس كورونا المزيد

أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في لعبة التنس أن نتيجة الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية.

وكان ديوكوفيتش قد خضع للفحوصات الطبية في صربيا، الثلاثاء، بعد تعرض 3 لاعبين من المشاركين في بطولة "أدريا" الخيرية للإصابة بفيروس كورونا.

الفحوصات أثبتت تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب زوجته جيلينا، ومن ثم سيخضعان للعزل الفردي على مدار 14 يوما.

وقال اللاعب الصربي في بيان نشرته صحيفة "مترو" البريطانية: "بمجرد وصولنا إلى بلجراد خضعنا للفحوصات الطبية".

وأضاف: "نتيجة الفحوصات الخاصة بي كانت إيجابية، وكذلك الأمر لزوجتي جيلينا، ولكن نتائج الفحوصات الخاصة بأطفالنا جاءت سلبية".

وأردف: "كل ما فعلناه في الشهر الماضي كان بقلب نقي، ونية مخلصة، هدف بطولتنا الخيرية كان الاتحاد ومشاركة رسالة التضامن والتعاطف عبر المنطقة".

وواصل: "نظمنا البطولة في اللحظة التي بدأ فيها فيروس كورونا في الضعف، وكل الشروط التي وُضعت لاستضافة البطولة تمت الموافقة عليها".

وأتم: "لسوء الحظ، ما يزال الفيروس حاضرا، وما زالت الحقيقة تشير إلى أنه ما يزال علينا تعلم التعايش معه".

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بؤرة كورونا

اللاعب الصربي نظم بطولة "أدريا" الخيرية، خلال الشهر الحالي، والتي كان مقررا لها الاستمرار حتى بداية الشهر المقبل.

البطولة التي بدأت في صربيا ثم انتقلت إلى كرواتيا، شهدت العديد من المخالفات لقواعد التباعد الاجتماعي، سواء بين اللاعبين، أو حتى بين الجماهير التي حضرت بكثافة، حتى وصل تعدادها إلى 4000 شخص في بعض المباريات.

وخلال استئناف البطولة، أعلن لاعب التنس البلغاري جريجور ديميتروف إصابته بفيروس كورونا المستجد، مطالبا كل من تعامل معه باتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من الفيروس.



إصابة اللاعب البلغاري دفع منظمو البطولة الخيرية إلى إلغاء المباراة النهائية، وكذلك إجراء الفحوصات الطبية على اللاعبين الذين شاركوا في البطولة.

وبعد أقل من 24 ساعة على إصابة ديميتروف، أعلن الكرواتي بورنا تشوريتش، الإثنين، إصابته بفيروس كورونا، بعد مشاركته في البطولة ذاتها، مطالبا كل من تعامل معه بالخضوع للاحتبارات الطبية.

في المقابل، أكد منظمو البطولة إصابة ماركو بانيكي وكريستيان جروه، مدربي ديوكوفيتش وديميتروف على التوالي، بفيروس كورونا المستجد بعد خضوعهما للفحوصات.

وجاء ذلك بعد الإعلان عن إصابة فنيين آخرين دون تحديد هويتهما، إلى جانب اللاعبين البلغاري والكرواتي.

وأفاد منظمو البطولة بأن الـ3 سيبقون في الحجر الصحي في زادار بكرواتيا، وسيتبعون جميع تعليمات وتوصيات السلطات الطبية المختصة، على الرغم من أنهم قد يعودون إلى منازلهم إذا جاءت النتائج سلبية في الاختبارات الجديدة التي سيتم إجراؤها في غضون 5 أيام.