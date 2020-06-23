ترامب يفوض الحكومة باعتقال مخربي النصب والتماثيل المزيد

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تعليماته للحكومة باعتقال مخربي النصب والتماثيل، في قرار "لن يستثني أحدا".

وفي تغريدة له على "تويتر"، قال ترامب "قد فوضت الحكومة الفيدرالية باعتقال أي شخص يقوم بتخريب أو تدمير أي نصب أو تمثال أو أي ممتلكات اتحادية أخرى في الولايات المتحدة".

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أما عقوبة الجاني، فحددها ترامب في تغريدته بـ" السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات ، وفقًا لقانون الحفاظ على ذكرى المحاربين القدامى ، أو أي قوانين أخرى قد تكون ذات صلة".

وأضاف "يتم تنفيذ هذا الإجراء على الفور ، ولكن يمكن استخدامه أيضًا بأثر رجعي للتدمير أو التخريب الذي حدث بالفعل"، مستطردا "لن تكون هناك استثناءات".

ومنذ وفاة جورج فلويد، المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض، في الـ 25 من الشهر الماضي، تشهد الولايات المتحدة احتجاجات رافضة للعنصرية، تخللها تدمير نصب وتماثيل تعود لحقب طويلة من الزمن.