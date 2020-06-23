مليشيا الحوثي تستهدف الأحياء السكنية في التحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، الأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، بالأسلحة الثقيلة.

Advertisements مصادر محلية في التحيتا أفادت، ان المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية جنوب غرب المديرية بسلاح م.ط 23 وقذائف الهاون بشكل عشوائي. وأضافت المصادر ان الإستهداف آثار مخاوف المدنيين العزل القاطنين في منازلهم لاسيما الأطفال والنساء. وتستمر مليشيات الحوثي في تصعيد عملياتها العسكرية واختراق الهدنة الأممية بشكل يومي دون اكتراث للوضع الإنساني في ظل صمت وتخاذل المجتمع الدولي تجاه جرائم المليشيات.

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