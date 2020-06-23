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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة: تراجع التجارة العالمية تاريخي بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت منظمة التجارة العالمية اليوم الثلاثاء إن تجارة السلع عالميا سجلت انخفاضا قياسيا في الشهور الأولي من العام بسبب جائحة كوفيد-19 ولكنها لم تنحدر للتوقعات الأسوأ.
وفي أبريل، توقعات المنظمة ومقرها جنيف تراجع تجارة السلع العالمية بين 13 و32% في العام الجاري وهي أرقام وصفها المدير العام للمنظمة بأنها "سيئة"، على أن تتعافي بما بين 21 و24% في عام 2021.
ولم تحدد المنظمة أرقاما جديدة اليوم لكنها ذكرت أن استجابة الحكومات السريعة تعني أن التوقعات المتشائمة لهذا العام مستبعدة.
وقالت المنظمة إن حجم التجارة السلعية انكمش في الحقيقة 3% في الربع الأول، وتشير التقديرات الأولية إلى تراجع بنسبة 18.5% في الربع الثاني على أساس سنوي.
وقال المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو "تراجع التجارةالذي نراه حاليا ضخم تاريخيا- في الواقع سيكون الأشد منذ بدء الاحتفاظ بسجلات. ولكن ثمة جانب إيجابي هنا: أن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ كثيرا".
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