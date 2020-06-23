شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة المصرية تعلن استمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصري فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن وسائل النقل الجماعى ستستمر حتى منتصف الليل ومعاودة استئناف فتح وسائل النقل الجماعى الرابعة صباحا.



وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.

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