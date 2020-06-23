القضاء التركي يحظر الدخول لمحتويات الكترونية تنتقد أسرة أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

حظر القضاء في تركيا، الدخول لمحتوى 6 صفحات مختلفة بموقع ”Ekşi Sözlük“، وهو إحدى المنصات النقاشية الإلكترونية في البلاد .. وفق “إرم نيوز“.



وحسب موقع ”زمان التركية“ فإن من بين الصفحات المحظورة بالقرار القضائي منشورات بعناوين ”حقيبة أمينة أردوغان“ و“شرح مبسط كما لو أننا نشرح لبلال أردوغان“ (نجل الرئيس أردوغان)، وهي عبارة تستخدم في تركيا للتعبير عن ضرورة الإسهاب في سرد الأدلة لقلة وضيق فهم الطرف الآخر.

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وجرى حظر الدخول إلى محتوى 6 صفحات مختلفة بموقع ”أكشي سوزلوك“ بموجب 3 قرارات مختلفة صدرت في 19 من الشهر الجاري.

ومصطلح ”شرح مبسط كما لو أننا نشرح لبلال“ أطلقه الأتراك انطلاقا من طريقة شرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنجله، بلال حول كيفية إخفاء الأموال الموجودة في منزله بشكل مفصل، خلال المحادثة الهاتفية المسربة التي دارت بينهما أثناء تحقيقات الفساد والرشوة التي شهدتها تركيا في 17 و25من كانون الأول/ديسمبر من عام 2013.

وأصبحت أدوات الزينة الفارهة التي تستعملها أمينة أردوغان، قرينة الرئيس التركي والتي تقدر بمئات الآلاف من الليرات، مدار نقاش بين رواد موقع ومنصة أكشي سوزلوك النقاشية.

وتخضع منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمنصات في تركيا لرقابة مشددة.