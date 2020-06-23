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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تعلن عن 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا و657 حالة شفاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء أكثر من 40 ألف فحص ضمن الخطط لتوسيع نطاق الفحوصات والكشف عن 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 45,683 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 657 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 33,703.
وسجلت الوزارة وفاة مصابين اثنين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19”، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 305 حالات.
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