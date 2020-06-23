مصر للطيران تستأنف رحلاتها بـ 35 رحلة أسبوعية إلى الإمارات و91 إلى السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

استأنفت شركة مصر للطيران رحلاتها المنتظمة إلى 16 مدينة عربية، وعرضت الشركة دليل الرحلات إلى بقية أنحاء العالم اعتباراً من أول يوليو القادم.



وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية فإن الشركة أتاحت للعملاء الحجز الإلكتروني، فيما أظهر موقعها الإلكتروني توافر رحلات منتظمة، وفي أول أسبوعين بعد فتح الأجواء إلى كل من: 91 رحلة أسبوعياً إلى السعودية، بواقع 35 رحلة إلى جدة، و21 للمدينة المنورة، و21 للرياض، و14 للدمام، علاوة على 35 رحلة للإمارات أسبوعياً، و28 رحلة إلى الكويت، و3 رحلات إلى سلطنة عمان، و3 رحلات إلى البحرين، و5 رحلات إلى العراق.

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وأكدت «مصر للطيران» أن جميع مواعيد وعدد الرحلات قابلة للتغيير والاتصالات بين الدول وفتح المطارات في الوجهات المحددة، وكشفت أن تدابير وإجراءات صحية واحترازية إضافية تم اتخاذها، لتحقيق معايير الصحة والسلامة في الطائرة لجميع الركاب.

يذكر أن الشركة المصرية علقت جميع رحلات الطيران الدولية للركاب، منذ 19 مارس الماضي، للحد من انتشار فايروس كورونا.