شكرا لقرائتكم ترمب لمخربي التماثيل: احذروا! عقابها السجن 10 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن عدداً من الأشخاص تم توقيفهم في العاصمة واشنطن بتهم التخريب، الذي وصفه بـ"المشين"، لتمثال أندرو جاكسون الرائع في حديقة لافاييت.
وأضاف في تغريدة على حسابه في "تويتر" أنه تم تشويه كنيسة سان جونز من الخارج عبر الشارع.
وحذر من أن تلك الجرائم عقابها يصل إلى 10 سنوات في السجن بموجب قانون الحفاظ على ذكرى المحاربين القدامى..
ثم توجه للمخربين بالقول: "احذروا!"
وعلى مدى الأيام الماضية، انتقد الرئيس الأميركي التعدي على التماثيل التاريخية في البلاد، من قبل من وصفهم بالبلطجية والرعاع، لا سيما بعد أن أظهرت مقاطع مصورة مجموعات من المحتجين يشوهون عددا من التماثيل أو يعمدون إلى تحطيمها.
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