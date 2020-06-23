روسيا تكشف حقيقة تواجدها العسكري في الأراضي الليبية

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.

وقال لافروف، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلامية، إن ”الأطراف الخارجية يجب أن توفر الأحوال المواتية لحوار شامل بين الأطراف المتصارعة في ليبيا"، مؤكداً أن هذا ما تم الاتفاق عليه في مصر وتركيا.

وأضاف لافروف أنه اجرى اتصالات هاتفية مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، مشيراً إلى أن كلاهما يتفقان معه على ضرورة اعتراف الجميع بعدم وجود حل عسكري، مشدداً على الجلوس على طاولة المفاوضات لبحث اتفاقات مقبولة للجميع.

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وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم إن ”تقريرا أفاد بوجود عسكري روسي في ليبيا استند إلى مصادر محل شك ومعلومات غير دقيقة وطالبت بالتحقيق فيه“.

وكانت الأمم المتحدة قد نشرت في مايو الماضي تقريراً يفيد بأن شركة ”واجنر جروب“ الروسية الخاصة للتعاقدات العسكرية لديها ما يصل إلى 1200 شخص في ليبيا.

وأضافت الوزارة أنه من الواضح أن تلك البيانات تعرضت للتزييف، وأن مجموعة الخبراء التي نشرت التقرير تسعى إلى تشويه صورة سياسة موسكو في المنطقة.

يشار إلى أن وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعاً طارئاً لبحث الأزمة الليبية والتطورات المتسارعة مؤخراً، اليوم الثلاثاء، وسط مطالب باتخاذ موقف موحد وقرارات من شأنها إنقاذ ليبيا من التدخل العسكري التركي.