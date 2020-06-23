شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام "الصحفيين": فتح مكتب البريد يومى السبت والأحد لصرف المعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد شبانة ، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه سيتم فتح مكتب البريد بمقر نقابة الصحفيين يومى السبت والأحد القادمين 27 و28 يونيو 2020 لصرف المعاش الخاص بشهر يونيو على أن تغلق مرة أخرى ثم تعود الخدمة لطبيعتها بعد ذلك بداية من يوم الأحد 5 يوليو 2020 .

وتابع محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين :"لذا يرجى التكرم لمن يرغب التواجد بمواعيد العمل من 10 صباحا الى 1 ظهرا".

يذكر أن محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، قال من قبل إنه فى اطار مثل هذا الظرف الذى نواجهه أصبح لزاما علينا اتخاذ كل إجراءات الحيطة حفاظا على الصحفيين جميعا و أنه بعد التشاور والبحث مع النقيب ضياء رشوان والزملاء بالمجلس وعدد من المتخصصين وجدنا انه من الأفضل غلق جميع ادوار النقابة لمدة أسبوعين واقتصار العمل خلال تلك الفترة على خدمات الضرورة فقط والمتواجدة بالدور الأرضى وهى العلاج وصرف الاعانات والبدل والقروض وتجديد الاشتراكات وشراء مستلزمات الاجراءات الوقائية كالكحول والكمامات وغير ذلك .

Advertisements

وأضاف محمد شبانة فى بيان له، أن كل تحويلات العلاج الآن تتم اونلاين من خلال خدمة الواتس اب من خلال موظفين العلاج مع جميع المعامل ومراكز الأشعة والمستشفيات، مطالبا بالالتزام بتلك الاجراءات حفاظا على الجميع على ان يكون المرور ببوابة التعقيم عند التواجد بالنقابة .