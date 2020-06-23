شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل: تشكيل لجنتين لتلقى الترشيحات للاستحقاقات وإعداد البرنامج الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن اللجنة العليا والمكتب السياسى للحزب أقرا المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مشيرا إلى أن الحزب فى حالة انعقاد شبه يومى لحصر المرشحين وتحديد المقاعد والدوائر التى يمكن أن يدفع بها وينسق عليها مع الكيانات السياسية الآخرى التى يعتزم الحزب التحالف معها .

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وأشار رئيس حزب العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة انتخابات داخلية لجمع الترشيحات للراغبين فى الترشح ولجنة آخرى فنية لإعداد وكتابة البرنامج الذى سيقود به الحزب الانتخابات .

ولفت إلى أنه رغم اختلاف الحزب فى النظام الانتخابى الذى تم الانتهاء عليه داخل البرلمان، ومطالبته بالقائمة النسبية إلا أنه حريص على المنافسة فى الانتخابات القادمة وإعلاء المصلحة الوطنية .

وكان قد شهد مجلس النواب الأسبوع الماضى ، حسم نهائي بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان وقوفا، مشروعات قوانين بإصدار قانون مجلس الشيوخ المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، مقابل رفض 4 نواب، وأيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 ، ومشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.