شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تسلم مستلزمات طبية لمديرية الصحة فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بور سعيد ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وعضو مجلس أمناء التنسيقية، حيث قام شباب التنسيقية بتوفير كميات من المسلتزمات الطبية في إطار المشاركة المجتمعية، وضمن نشاط مبادرة الوعى أمان التي أطلقتها التنسيقية لدعم المراكز الصحية والمستشفيات والمواطنين.

وقدم محافظ بورسعيد الشكر إلى وفد تنسيقية شباب الأحزاب، موكدا أهمية المشاركة المجتمعية بين جميع الفئات لمواجهة جائحة كورونا.

يذكر أن ممثلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشاركة حزب المصريين الأحرار ، قد التقوا الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية وبحضور كلا محمد موسى نائب محافظ المنوفية - عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين و الدكتورة رشا محمود خضر وكيل المديرية، و قاموا بتسليم مجموعه من المستلزمات الطبية، و التي اشتملت على :

عدد 10000 كمامة ألتراسونك

عدد 100 علبة جوانتي لاتيكس ماليزي

عدد 200 لتر كحول 70 %

عدد 500 عبوة كحول هاند جيل معقم

عدد 200 كحول بخاخ 100 ملم

عدد 140 فيس شيلد

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عدد 50 بدلة عزل ووتر بروف

يأتى ذلك في إطار نشاط مبادرة الوعي أمان التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم المراكز الصحية والمستشفيات.

ومن المقرر أن تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقديم الدعم لأهالينا في المحافظة و للمستشفيات وتوفير احتياجاتها من المستلزمات، ومعاونة الوزارة في التواصل مع المواطنين وحالات العزل المنزلي.