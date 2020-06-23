شكرا لقرائتكم خبر عن رجائى عطية يطالب مصابى كورونا الالتزام بالعزل وعدم التردد على غرف المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب رجائى عطية نقيب المحامين ، المشتبه بإصابته بفيروس كورونا الالتزام بالعزل الشخصي وعدم التردد على غرف المحامين قائلا :" رعاية لصحة الجميع يرجى مِن مَن يشتبه في حالته بفيروس كورونا الالتزام لمصلحته بالعزل الشخصي وعدم التردد على غرف المحامين حماية لزملائه من انتشار العدوى".

يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين ، أكد من قبل أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وافقت على إمداد المحامين المصابين بفيروس كورونا بحقائب العلاج مجانا قائلا: "وافقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مشكورة على إمداد مصابينا بفيروس كورونا بحقائب العلاج مجانا للمحامين، ورفضت أن تتقاضى منا أي تكلفة، وسيتم إرسال حقائب العلاج إلى الزملاء في أماكنهم".

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يذكر أن لجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا بنقابة المحامين، عقدت اجتماع لها من قبل برئاسة النقيب لبحث أخر مستجدات العمل باللجنة لخدمة المحامين، وذلك في حضور عضوي مجلس النقابة العامة محمد الكسار، وفاطمة الزهراء غنيم.

وأعلن نقيب المحامين، على توريد 150 ألف كمامة للنقابة بقيمة 650 ألف جنيه، لتوزع على المحامين في المحاكم، مشيدا بالجهود التي يقوم بها أعضاء اللجنة لخدمة المحامين على مستوى الجمهورية.