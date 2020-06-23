شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى تركى: تضاعف أعداد المتقدمين بطلبات الحصول على منح بطالة فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت بيانات برلمانية فى تركيا، عن تضاعف عدد المتقدمين بطلب الحصول على إعانات البطالة في البلاد مقارنة بالعام المرضي.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، شاتين عثمان بوداك، انه خلال شهر أبريل الماضي تقدم 308 ألف و968 شخصا بطلب إعانة بطالة، بينما كان الرقم في الشهر ذاته العام الماضي 142 ألف و90 شخص.

وأشار البرلمانى التركى الى أنه فى ولاية أنطاليا تقدم 4351 شخصا خلال أبريل 2019 للحصول على إعانات بطالة، بحسب إحصاءات مكتب العمل التركي، إلا أن الرقم خلال الشهر نفسه هذا العام ارتفع أربعة أضعاف ما كان عليه العام الماضي ليسجل 17 ألف و431 شخصا.

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من جانبه أشار النائب بوداك إلى عدم التزام جهات العمل بقرار حظر فصل الموظفين الذي أصدرته الحكومة في مارس الماضي ويمتد مفعوله ستة أشهر، وقال إنه تم التعامل مع القرار كسائر القرارات الأخرى التي اتخذتها السلطة الحاكمة خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتقدم بوداك بمذكرة استفهامية إلى رئاسة البرلمان مطالبا وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، زهراء زومرد سلجوق، بالرد عليها.

وخلال المذكرة الاستفهامية تساءل بوداك عن أسباب ارتفاع عدد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة في تركيا وأنطاليا على وجه الخصوص رغم حظر السلطات فصل الموظفين من وعن حجم الغرامات المالية المطبقة على أرباب العمل والعمال المخالفين للمادة القانونية .