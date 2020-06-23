شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: بروتوكولات كورونا المغلوطة على السوشيال محاولة لخلق أزمة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب عن دائرة منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، من خطورة حملات الشائعات على السوشيال ميديا التى تستهدف مواجهة وباء كورونا، ونشر الشائعات حولها مثل بروتوكول علاج كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.

وأوضح مشهور، أن المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتى يروج لها البعض على أنها بروتوكولات علاجية لفيروس كورونا المستجد، تسببت فى اختفاء عدد كبير من الأدوية من الصيدليات بعد تكالب المواطنين على شرائها، الأمر الذى حرم المرضى الحقيقيين منها، مضيفا أن نقص تلك العقاقير تسبب في إيقاع ضرر مباشر على المرضى الذين يعتمدون على تلك العقاقير بشكل أساسي في علاجهم من أمراض الإنفلونزا وبعض الأمراض المناعية.

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واستنكر عضو مجلس النواب، الحروب الحديثة التي تستغل الأوضاع السياسية والصحية في البلاد لإثارة البلبلة وتزييف الحقائق وإحداث كوراث كبرى، فما يحدث على مواقع التواصل بشأن نشر بروتوكولات علاجية لفيروس كورونا متوقع وضمن مخطط حروب السوشيال ميديا التي تحتاج إلى مجابهتها ومواجهتها وتوعية الناس منها.

وأشار إلى أن تلك الحرب والمعلومات المغلوطة التي تشنها مواقع مشبوهة وحسابات وهمية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تسعى لخلق أزمة صحية في مصر مستغلين رعب المواطنين من وباء كورونا المستجد.