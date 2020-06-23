اليونسكو تحذر من تبعات فيروس كورونا على التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (بي بي سي):
قالت الأمم المتحدة إن تفشي فيروس كورونا فاقم من مشكلة عدم توفير التعليم لعدد من الأطفال، حيث لم تتمكن الكثير من الدول الفقيرة من دعم الأطفال المحرومين أثناء تفشي الوباء.
ودعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الدول إلى تقديم المساعدة للطلاب المحرومين بعد استئناف الدراسة.
وقالت المنظمة إن أقل من 10 بالمائة من دول العالم بها قوانين تساعد في توفير التعليم لجميع الأطفال مشيرة إلى أن النوع واللغات والعقائد يمكن أن تكون عوامل تقف وراء في عدم توفير التعليم لجميع الأطفال.
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