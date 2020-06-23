أوقاف كفر الشيخ تجمع مليون جنيه من صكوك الأضاحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:
أعلن الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بيع صكوك أضاحي بما قيمته مليون و 224 ألف جنيه.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الأوقاف اختصت محافظة كفر الشيخ بعدد 20 طن لحوم بعد ذبحها بمواقيتها الشرعية، بالتنسيق بين وزارة الأوقاف والتموين.
وقال الفقي إن الكميات وردت على 5 دفعات، وجرى التوزيع بمعرفة وإشراف أئمة المساجد، الذين كان لهم دورًا رائدًا في المبيعات، بالأماكن الأكثر احتياجًا بالقري والنجوع، والكفور.
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