منطقة الإسكندرية الأزهرية: لا شكاوى من امتحان الديناميكا والميكانيكا- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

أكد الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، عدم وجود شكاوى من امتحانات مادتي "الديناميكا والميكانيكا" للثانوية الأزهرية "القسم العلمي" بنظاميه القديم والحديث.

جاء ذلك خلال تفقده لجان الامتحانات بإدارة العامرية التعليمية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، والتي تضم معاهد "المدينة المنورة، مكة المكرمة، أحمد عرابي، القويري".

وشدد هاشم، على الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تشمل تعقيم اللجان وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وأكد رئيس الإدارة المركزية الأزهرية، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب العادي ولم يخرج عن المناهج المقررة.