قطع المياه عن قريتين بدمياط لمدة ١٠ ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

تعرض خط مياه طريق "دمياط- فارسكور" الرئيسي، لعطل بسبب كسر بالقرب من الكوبري الدولي بالبستان، اليوم الثلاثاء، وأخطرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي للعمل على إصلاحه.

وأعلنت الشركة، في بيان لها، البدء في إجراءات الصيانة وغلق محبسين على الخط أحدهما بمحطة مياه البستان، والآخر على ترعة السلام.

ونبهت الشركة، إلى أنه من المقرر قطع المياه عن قريتي البستان والعدلية، وكذا حدوث ضعف في المياه بقريتي عزب النهضة والبصارطة، ومن المتوقع إنهاء تلك الأعمال وعودة المياه خلال ١٠ ساعات.