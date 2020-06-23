ضبط طالب أنشأ مصنع كمامات غير مطابقة للمواصفات في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، طالب أنشأ مصنع لتصنيع الكمامات "بدون ترخيص" بدائرة مركز طوخ، عُثر بداخل المصنع على 5600 كمامة. معلومات وتحريات وحدة مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أفادت قيام (طالب جامعي- مُقيم بدائرة مركز شرطة طوخ) بإنشاء وإدارة مصنع لتصنيع الكمامات "بدون ترخيص" بدائرة المركز واستخدام علامات تجارية غير مسجلة مملوكة لكبرى الشركات ووضعها على المنتج النهائي تمهيداً لبيعها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته (5 ماكينات خاصة بالتصنيع- 2مقص كهربائي- مكواة بالبخار- 5600 كمامة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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