استغل اقامتها بمفردها.. الداخلية تكشف لغز الاعتداء على مسنة كفيفة في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية لغز الاعتداء بالضرب على سيدة مسنة بمسكنها بأسيوط، وسرقة مشغولاتها الذهبية، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، تم ضبطه.

تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط من (موظف - مقيم بدائرة القسم) بقيام مجهول بالطرق على باب مسكن عمته (مسنة "كفيفة") الكائن بدائرة القسم ولدى فتحها الباب تعدى عليها بالضرب بحجر فأصابها بكدمات رضية بالرأس واستولى على (3 غويشة ذهبية).

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توصلت تحريات فرق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بأسيوط أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل – "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه, وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وقرر أنه نظراً لعلمه باقامة المجني عليها بمفردها، فعقد العزم على سرقتها وبتاريخ الواقعة توجه إلى مسكن المجني عليها وقام بالطرق على الباب بزعم أنه نجل شقيقها وعقب فتحها الباب تعدى عليها بالضرب وأحداث إصابتها واستولى على المسروقات، وتم بارشاده ضبط (2 غويشة - 5 جم لمخدر الهيروين - مبلغ مالي "حصيلة بيع الغويشة الثالثة")، وأقر ببيعها لأحد الأشخاص (صاحب محل مصوغات ذهبية بدائرة قسم شرطة ثانٍ أسيوط"سيئ النية")، أمكن ضبطه؛ كما اعترف المتهم بشرائه المواد المخدرة من حصيلة بيع الغويشة بقصد التعاطي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.