قال القائم بالأعمال المؤقت في الممثلية الدائمة للعراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عباس كاظم عبيد، اليوم الثلاثاء، إنه من الضروري وقف تدفق السلاح إلى ليبيا بطرق غير شرعية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأكد خلال مشاركته في الحوار التفاعليالخاص بتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا في أعمال الدورة (43) لمجلس حقوق الإنسان، موقف العراق "الثابت" من الأزمة الليبية.
وأضاف، أن "الحل السلمي هو الأساسفي التعامل مع الأزمات والنزاعات التي تتعرض لها الدول".
ودعا ممثل العراق "المجتمع الدولي لتوحيد جهوده لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة في دعم الاستقرار، والحوار البناء بين جميع الأطراف الليبية لتحقيق المصالحة الوطنية".
وشدد على ضرورة "عدم التدخل الخارجي في شؤونها، ووقف تدفق السلاح بطرق غير شرعية إليها، ومساعدتها في محاربة الإرهاب، والقضاء عليه".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق: من الضروري وقف تدفق السلاح إلى ليبيا بطرق غير شرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.