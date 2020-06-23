إيران.. تسجيل 121 وفاة و2445 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إيران اليوم الثلاثاء 121 وفاه و2445 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مؤشر إلى استقرار وتيرة الوباء بعد رصد 119 وفاة و2573 إصابة أمس الاثنين ، حسبما ذكرموقع روسيا اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن إجمالي الحالات ارتفع إلى 209970، منها 9863 حالة وفاة، و169160 حالة شفاء، مضيفةأن 2846 مصابا بالفيروس في حال صحية حرجة.
وأكدت الوزارة أن أقاليم خوزستان وهرمزغان وأذربيجان الغربية لا تزال تسجل أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.
وحسب الوزارة، فإنه تم إجراء 1475331 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.
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