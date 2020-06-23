روسيا تبدأ المرحلة الثالثة من رفع القيود مع إقترابها لـ600 ألف إصابة بكورونا

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أن المرحلة الثالثة من رفع القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا التاجي بدأت اليوم الثلاثاء، حيث تستأنف المطاعم والصالات الرياضية والمدارس التمهيدية عملها وسط اقترب حالات كورونا لـ600 ألف إصابة في البلاد.
قوله: "اعتبارًا من اليوم، ستبدأ المقاهي والمطاعم في العمل مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر من التوقف، وستفتح أبواب الصالات الرياضية والمسابح والمجمعات الرياضية أبوابها كما ستتمكن المكتبات والمدارس التمهيدية من العمل مرة أخرى، وستستأنف الملاحة في نهر موسكو عودتها".
ونقلت وكالة أنباء"تاس" الروسية عن سيرجي
وفي نفس السياق، سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 7425 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع الاجمالي إلى 599 ألفا و705 حالات وهو ثالث أعلى رقم في العالم.
وقال مركز الاستجابة للأزمات التاجية في البلاد إن 153 شخصاً لقوا حتفهم في الـ 24 ساعة الماضية ، ليصل عدد القتلى الرسمي إلى 8359 شخصًا.
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