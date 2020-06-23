لافروف: لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن اللاعبين الخارجيين في ليبيا يجب أن يشجعوا الحوار الليبي الشامل، وأن تركيا ومصر توافقان على ذلك ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وقال لافروف للصحفيين بعد محادثات مع وزيري الخارجية الهندي والصيني: "على اللاعبين الخارجيين أن يفعلوا كل شيء للمساعدة في تهيئة الظروف لحوار شامل

بين ليبيا. من بين اتصالاتي الهاتفية خلال الأيام القليلة الماضية كانت هناك محادثات مع وزير الخارجية التركي ووزير الخارجية المصري. كلاهما يتفقان على أنه: يجب أن يعترف الجميع بعدم وجود حل عسكري، وعلينا أن نجلس على طاولة المفاوضات ونبحث عن اتفاقات مقبولة للجميع".

وأكد وزير الخارجية الروسي أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا قائلا: "ناقشت هذا الموضوع مع عدد من زملائي، وهم يوافقون على العنصر الأساسي لموقفنا، وهو عدم وجود حل عسكري لهذا الصراع. في الواقع، هذا هو الأهم في جميع القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي وجميع المؤتمرات التي تم إجراءها، بما في ذلك مؤتمر برلين في يناير من هذا العام".