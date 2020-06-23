الرئيس الأفغاني يدعو طالبان لنبذ العنف وقبول مطالب الحكومة والشعب

دعا الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني، حركة طالبان إلى نبذ العنف، وقبول مطالب الحكومة والشعب الأفغاني وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ووجه الرئيس الأفغاني وفقا لبيان أصدره القصر الرئاسي الأفغاني وأوردته وكالة "خاما برس" الأفغانية اليوم الثلاثاء- تلك الدعوة إلى مسلحي طالبان في أعقاب الهجوم على مشرعين في مكتب المدعي العام.
وذكر البيان أن الهجوم على المدنيين والعاملين في الحكومة هو عمل يتنافى مع الإنسانية ومبادئ
وكانت حركة طالبان قد أدانت -في وقت سابق- مقتل خمسة مشرعين بمكتب المدعي العام بالقرب من سجن "باجرام" أمس الاثنين، محذرة من أن عملية السلام لها الكثير من الأعداء والمعارضين.
بالهجوم على المشرعين، الذي وقع الليلة الماضية بالقرب من سجن "باجرام".
وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، إن طالبان ليس لها صلة
وأضاف مجاهد - في تغريدة عبر منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي - "إننا نطلق تحقيقا شاملا.. ويجب أن نذكر بأن عملية السلام لها العديد من الأعداء والمعارضين؛ فيتعين على الجميع أن يبقى حذرا من من مثل هذه المكائد".
ولم يعلن أي فرد أو جهة حتى الآن المسئولية عن هذا الهجوم.
وكانت السلطات الأفغانية قد أعلنت أن 5 مشرعين على الأقل بمكتب المدعي العام قد فقدوا أرواحهم في هجوم شنه مسلحون مجهولو الهوية بمنطقة "ديه سيبز" بالعاصمة كابول.
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