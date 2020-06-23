موسكو وواشنطن يتفقان على تشكيل فريق فضائي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن روسيا والولايات المتحدة، اتفقتا خلال المشاورات في فيينا، على تشكيل فريق عمل خاص بالفضاء ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأضاف ريابكوف، أن خبراء من مجموعات العمل الروسية والأمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي، سيجرون مشاوراتهم الأولى في منتصف يوليو المقبل.
وأشار إلى أنه لم يتم بعد، تحديد مكان الجولةالجديدة من المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة، حول الاستقرار الاستراتيجي، المقررة في أواخر يوليو أوائل أغسطس.
وقال ريابكوف، إنه بعد المشاورات في فيينا، ما زالت هناك خلافات بين روسيا والولايات المتحدة، بشأن تمديد معاهدة "ستارت 3".
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