مذكرات بولتون تكشف معلومات بخصوص معاهدة الصواريخ بين أمريكا وروسيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، إن بلاده كانت تدرك مسبقا عدم واقعية مطالبها لروسيا، حول معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وذكر بولتون، في مذكراته حول عمله في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة، أدركت أن روسيا لن تفي بالمتطلبات التي وضعتها واشنطن كشرط للإبقاء على المعاهدة.
وأشار بولتون، إلى أن الحصول على دعم حلفاء الناتو، كان خطوة مهمة في الانسحاب من المعاهدة، لذلك جرت محادثاتمع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج، عشية المفاوضات مع موسكو في أكتوبر 2018.
وأعرب ستولتنبرج عن قلقه من أن الانسحاب الأمريكي من المعاهدة يمكن أن يثير الانقسام بين الدول الأوروبية، ولكن بولتون، أكد لمحاوره أن قرار واشنطن لن يشكل تهديدا لأوروبا.
وخلال اللقاء مع ستولتنبرج، أشار بولتون إلى اعتقاده بأن موسكو لن تقبل مطالب الولايات المتحدة وتدمر الصاروخ، الذي
وقال بولتون: "بالنسبة لروسيا، هل يمكن لأي شخص أن يعتقد بجدية أنهم سيتلفون هذه الصواريخ، خاصة وأنهم قلقون بشأن التهديد الصاروخي الصيني المتزايد على طول حدودهم في آسيا، أكثر من الوضع في أوروبا؟".
وخلال ذلك، نسب بولتون لنفسه، الدور الحاسم في الخروج من معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى.
ووفقا لمذكراته، قام بإبلاغ ترامب بالانسحاب من الاتفاقية، عندما ناقش الأخير هذا القرار مع وزير الدفاع آنذاك جيمس ماتيس، ووزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، مستعرضا أمام ترامب "الانتهاكات" الروسية للمعاهدة.
وبعد استماعه لذلك، طالب ترامب بالانسحاب من الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.
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