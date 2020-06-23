السعودية تعلن إقامة الحج لهذا العام بـ"أعداد محدودة جدا"
يمن شباب نت ـ وكالات
الثلاثاء, 23 يونيو, 2020 - 01:10 مساءً
[ الحرم المكي شبه فارغ بسبب كورونا ]
أعلنت وزارة الحج السعودية، الإثنين، أنها "قررت إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات الموجودين داخل المملكة".
جاء ذلك في بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وذلك قبل أسابيع قليلة من الموعد السنوي لبدء مناسك الحج الشعيرة الأبرز لدى المسلمين في مختلف أنحاء العالم.
وأرجعت وزارة الحج السعودية قرارها إلى "ما يشهده العالم من تفشي لفيروس كورونا في أكثر من 180 دولة حول العالم".
وأشارت إلى أن وزارة الصحة في المملكة أكدت "استمرار مخاطر هذه الجائحة، وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين، وخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها".
والعام الماضي، بلغ إجمالي أعداد الحجاج مليونين و489 ألفا و406، منهم أكثر من مليون و855 ألفا من الخارج و634 ألفا و379 من داخل المملكة، بحسب إحصائية سعودية رسمية.
الأناضول
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