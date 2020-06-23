“أدنوك” الإماراتية تعلن عن صفقة بنية تحتية ضخمة تستقطب 37 مليار درهم من الاستثمارات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وتبلغ قيمة الصفقة التي أعلنت عنها شركة “أدنوك”، اليوم الثلاثاء، 20.7 مليار دولار، وهي اتفاقية مع كبار المستثمرين العالميين بمشاريع البنية التحتية، حسب صحيفة “البيان” الإماراتية.

وقال مكتب أبوظبي للإعلام إن الاتفاقية تستقطب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 37.1 مليار درهم. (الدولار يساوي 3.67 درهم).

وتعتبر الصفقة واحدة من أكبر صفقات البنية التحتية على مستوى العالم.

ومن شركاء الائتلاف الاستثماري “غلوبال إنفراستركشر بارتنرز” و”بروكفيلد لإدارة الأصول وصندوق الثروة السيادية السنغافوري”.

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وبحسب الاتفاقية، سيستثمر الائتلاف مبلغ 76 مليار درهم (20.7 مليار دولار) في مجموعة محددة من أصول أنابيب الغاز، التي تمتلكها “أدنوك”.

وبموجب الاتفاقية، التي تمثل واحدة من أكبر صفقات الاستثمار في أصول البنية التحتية للطاقة في العالم، سيحصل شركاء الائتلاف مجتمعين على نسبة 49 بالمئة في شركة “أدنوك لأنابيب الغاز” التي تم إنشاؤها حديثا، التي تمتلك فيها أدنوك حصة الأغلبية بواقع 51 بالمئة.

وتمتلك الشركة الجديدة حقوق استخدام 38 من خطوط الأنابيب بطول إجمالي يبلغ 982.3 كيلومترا، وتتيح هيكلية الاتفاقية المبتكرة لـ”أدنوك” الاستفادة من رؤوس أموال عالمية مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بحق التحكم وملكية الأصول التي يشملها الاستثمار.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم “أدنوك لأنابيب الغاز” باستئجار الحصة التي تمتلكها أدنوك في مجموعة من أصول أنابيب نقل الغاز لمدة 20 عاما مقابل الحصول على حق استخدام تلك الأصول بتعرفة تستند إلى الكميات.

وتحقق هذه الاتفاقية عائدات فورية لأدنوك تبلغ 37.1 مليار درهم (10.1 مليار دولار)، ويخضع استكمالها لاستيفاء الشروط والأحكام المتعارف عليها والحصول على موافقات الهيئات التنظيمية المعنية.

وتربط شبكة أنابيب الغاز بين أصول أدنوك البرية والبحرية وشبكات النقل المحلية لعملاء الشركة في الدولة، وتحتفظ “أدنوك” بحق التحكم وإدارة عمليات تلك الأصول، كما تتولى مسؤولية النفقات التشغيلية والرأسمالية المرتبطة بخط الأنابيب.

وتسهم هذه الاتفاقية في دعم أهداف أبوظبي الطموحة في قطاع الغاز، وتتيح للمستثمرين فرصة فريدة للاستثمار في أصول ممتازة للبنية التحتية للطاقة منخفضة المخاطر والتي تحقق للمستثمرين تدفقات نقدية مستقرة وطويلة الأجل من واحدة من أهم شركات الطاقة في العالم على صعيد التصنيف الائتماني.