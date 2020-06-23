رابطة العالم الإسلامي ترحب بقرار السعودية حول إقامة حج هذا العام وتعتبره ضرورة شرعية

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وأكد العيسى في تصريحات لـ “العربية” أن سلامة الحجاج تمثل للسعودية أولوية مهمة لا يمكن التساهل بها تحت أي ذريعة، مؤكدا أن المملكة تأخذ بعين الاعتبار أعلى متطلبات السلامة للحجاج في ظل جائحة كورونا.

أمين عام رابطة العالم الإسلامي أكد ايضا أن قرار السعودية لاقى قبولا وتأييدا واسعا من كبار مفتي وعلماء العالم الإسلامي، واصفين القرار بالحكيم والضروري في ظل أزمة كورونا.

وكانت وزارة الحج السعودية قد أعلنت عن أن إقامة فريضة الحج لهذا العام سيكون مقتصرا على من هم داخل السعودية فقط من الراغبين، مواطنين ومقيمين وذلك جراء الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم جراء جائحة كورونا.

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السعودية أكدت أن القرار يأتي حرصا على إقامة الحج بشكل آمن صحيا، وأن القرار يأتي حرصا على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

يذكر ان وزارة الحج والعمرة السعودية قررت إقامة شعيرة الحج بأعداد محدودة للراغبين من الجنسيات المختلفة الموجودة داخل المملكة فقط.

وذكرت في بيان نشرته وكالة الأنيباء الرسمية (واس)، أن هذا “القرار جاء حرصا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية”.

وأكدت أنه تم الأخذ بالحسبان استمرار جائحة كورونا، وما يحمله الفيروس من خطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، وازدياد معدلات الإصابات عالميا.

وكانت المملكة دعت في مارس الراغبين بأداء فريضة الحج لهذا العام إلى تعليق استعداداتهم بسبب كوفيد-19.