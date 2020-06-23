التحالف: اعتراض وتدمير باليستي أطلقه الحوثي باتجاه الرياض

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن “قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية من (صنعاء) باتجاه مدينة (الرياض) في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، بحسب ما قالت “وكالة الأنباء السعودية”.

وأوضح العقيد المالكي “استمرار محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية الفاشلة في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار بطريقة متعمدة وممنهجة”.

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وبيّن أن “هذا الاعتداء الآثم هو امتداد للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة والتي كان آخرها مساء أمس وفجر اليوم بإطلاق 8 طائرات بدون طيار (مفخخة) و 3 صواريخ باليستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي تم التصدي لها وإفشالها من قبل القوات المشتركة للتحالف”.

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، قد اعلنت مساء أمس إن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت عدداً من الطائرات بدون طيار (المفخخة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة وجرى اعتراض عدد منها وجارٍ متابعة البقية.

وصرححينها العقيد الركن تركي المالكي بأن ميليشيات الحوثي قامت مساء الاثنين بإطلاق عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، وجرى اعتراض عدد منها من قبل قوات التحالف المشتركة وجارٍ متابعة البقية.