كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا: انضمام الصين لمحادثات الأسلحة بين موسكو وواشنطن غير واقعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة أنباء أنترفاكس عن نائب وزير الخارجية سيرجى ريابكوف قوله إن روسيا أوضحت، اليوم الثلاثاء، أنه من غير الواقعي توقع انضمام الصين إلى محادثات الحد من التسلح بين موسكو وواشنطن.

لطالما دعت الولايات المتحدة بكين للانضمام إلى مثل هذه المحادثات، وكان ريابكوف يتحدث بعد يوم من لقائه مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للحد من التسلح في فيينا.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن الرجلين ناقشا قضايا الأمن العالمي واحتمال تمديد معاهدة ستارت للحد من الأسلحة النووية على وجه الخصوص.

كما قال المبعوث الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بعد يوم من الجولة الأولى، إن روسيا والولايات المتحدة تأملان في الاجتماع لجولة ثانية من محادثات تحديد الأسلحة النووية في فيينا في أقرب وقت ممكن، ربما في أواخر يوليو أو أوائل أغسطس، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للحد من الأسلحة مارشال بيلينجسليا في مؤتمر صحفي، إنه ونظيره الروسي اتفقا على تشكيل مجموعات عمل فنية "متعددة"، وسيعتمد الاجتماع الثاني على تقدمهم.

