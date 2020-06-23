كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فرق متنقلة للبحث عن مصابي فيروس كورونا في موريتانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات الصحية في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، إنه تم بدء عمل الفرق الطبية المتنقلة، المكلفة بالبحث عن المصابين بفيروس كورونا في البلاد.

وفي تصريحات صحفية، أوضح وزير الصحة الموريتاني محمد نذير حامد، أن تلك الفرق الطبية تتابع الأوضاع الصحية للمصابين بكورونا، وتوجههم إلى أماكن العلاج في عموم موريتانيا.

ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء، عن وزير الصحة وزير محمد نذير حامد، قوله إن السلطات الإدارية المحلية هيأت البرنامج على الوجه المطلوب، ووفرت جميع الإجراءات الكفيلة بانطلاقة ناجحة له في وقت قياسي.

وطالب وزير الصحة الموريتاني، جميع الموريتانيين إلى التعاون البناء من أجل وضع حد لهذا الوباء "من خلال قيام الجميع بأدوارهم في مجال التعبئة والتوعية والالتزام بالإجراءات الوقائية".

وفي وقت سابق، رصدت موريتانيا، 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2984 حالة.

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وقال مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية بوزارة الصحة الموريتانية محمد محمود: إنه "تم اكتشاف الإصابات الجديدة بعد إجراء 1960 تحليلًا مخبريًا"، لافتًا النظر إلى أنه سُجلت 115 حالة شفاء ليصبح عدد المتعافين من الوباء 811 حالة، مضيفاً "وفاة 3 أشخاص بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتوفين إلى 111 حالة".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,012 مليون إصابة، بينهم أكثر من 468 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,792 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

