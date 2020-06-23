بعد مقتل مغربي برصاص الشرطة.. السفارة الألمانية تطمئن: التحقيق مفتوح ولن يتأثر التعايش السلمي للمغاربة

خلف حادث إطلاق النار من طرف الشرطة الألمانية، على مواطن مغربي في مدينة بريمن، ردود أفعال متباينة، ما استدعى خروج السفارة الألمانية بالرباط، للحديث عن الموضوع، وطمأنة المغاربة المقيمين في ألمانيا.

وقال شميدت بريم، سفير ألمانيا في المغرب، في تصريح له، أصدره، أمس، تعليقا على ما تعرض له المواطن المغربي: “إنها حادثة مأساوية، وأنا شخصيا أشعر بالأسف العميق لمقتل شخص، يوم الخميس الماضي، في عملية للشرطة في مدينة بريمن، أنا على اتصال وثيق بسفيرة المملكة المغربية في برلين السيدة زهور العلوي”.

السفير الألماني، طمأن بأن الحادث لن يكون له انعكاس على الجالية المغربية في ألمانيا، وقال: “لدينا ثقة كاملة في النائب العام الألماني، الذي فتح تحقيقا، سيوضح ظروف الوفاة بالضبط، وأنا واثق من أن هذا لن يؤثر في التعايش السلمي للمغاربة المندمجين بشكل جيد في ألمانيا”.

وتعود تفاصيل الحادث إلى، الخميس الماضي، وقالت وسائل إعلام ألمانية عن تفاصيل الواقعة إن الأمر بدأ بمواجهة بين رجل يحمل سكينا، وأربعة من عناصر الأمن في فناء داخلي ضيق، اثنان منهم بزي الشرطة، وآخران بزي مدني، مضيفة أن عناصر الشرطة طلبت من الرجل وضع السكين، الذي كان يحمله على الأرض، لكنه لم يستجب.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه عند استخدام أحد رجال الشرطة لرذاذ الفلفل، في محاولة للتحكم في حامل السكين، اندفع هذا الأخير في اتجاه أحد عناصر الشرطة، ليسمع بعدها صوت طلقتين ناريتين، سقط بعدهما الرجل أرضا، وهو ما تم توثيقه في شريط فيديو، ما أثار تفاعلا، وجدلا داخل ألمانيا، خصوصا بعد إعلان مقتل الرجل المغربي في وقت لاحق، في أحد مستشفيات المدينة.