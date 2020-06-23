الكوميدي أوزلال وعشرات المغاربة يطردون من مطار إسطنبول- فيديو

تعرض العشرات من المغاربة العالقين في تركيا، عشية أمس الاثنين، للطرد من مطار إسطنبول، حيث تدخلت الشرطة التركية لفض تجمهرهم، حسب ما نقله الفنان الكوميدي، يوسف أوزلال.
وشارك أوزلال مقطع فيديو من أمام المطار، يوثق لحضور الشرطة التركية، مصحوبة بحافلات لإعادة المغاربة المتجمهرين إلى وسط المدينة، بعدما لم يتمكنوا من العودة إلى بلدهم.
وأخبر مسؤول في المطار التركي المغاربة العالقين بعدم وجود طائرة لإعادتهم إلى بلدهم، مطالبا إياهم بالتواصل مع سفارة المغرب، لحل مشكلتهم، فيما قال الفنان المغربي، وبعض الذين ظهروا معه في فيديو سابق أن مسؤولي القنصلية لا يردون على اتصالاتهم.
وكان أوزلال قد أفاد في مقطع الفيديو آخر، بأنه بقي عالقا وعددا من المغاربة في تركيا، لمدة 3 أيام في المطار، بعدما توجهوا له للعودة للمغرب ضمن اجراءات ترحيل المغاربة العالقين، لكنهم تفاجئوا بأن هذه العملية لا تشملهم.
وقال الكوميدي المغربي إنه، وباقي المغاربة سجلوا أنفسهم في القنصلية، وكذلك عبر الأنترنت، لكنهم فوجئوا بأن أسماءهم غير مسجلة في لوائح الترحيل.
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