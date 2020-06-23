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حقوقيون يحذرون من تنامي ظاهرة اغتصاب الأطفال بعد رفع الحجر الصحي

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شيماء بخساس 0 تبليغ

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حذرت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، من تفاقم عدد حالات الاغتصاب في صفوف الأطفال، بعد رفع الحجر الصحي، بسبب ما أسمته “حالة الكبت، التي يعيشها البيدوفيلي”.

وقدمت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، في شريط فيديو، بثته على مواقع التواصل الاجتماعي، نصائح تربوية لفائدة الآباء بهدف حماية أطفالهم من المتحرشين.

ومن بين هذه النصائح، أنه على الآباء التحدث مع أطفالهم بهدوء، وتعليمهم بأنه بإمكانهم رفض ما يطلبه منهم الكبار، ويشعرون بأنه خطأ، بالإضافة إلى تعليم كيفية حماية أنفسهم من الجنسي، مثلما يعلمونهم سبل الوقاية من المخاطر الأخرى.

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وأوضحت العصبة نفسها أن الأطفال الصغار قادرون على التمييز بين اللمس العادي، والمشبوه؛ وبالتالي على الآباء الشرح لأطفالهم  أنه ليس من حق أحد أن يلمسهم في أماكن جسدهم.

وطلبت العصبة المغربية لحقوق الإنسان من الآباء تشجيع أطفالهم على الثقة بأنفسهم، ناصحة إياهم بالتكلم مع أطفالهم عن الشعور بالأمان، والشعور بعدم الآمان، والتعبير عن ذلك.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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