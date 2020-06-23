إصابات كورونا الجديدة في 6 جهات والإصابات بجهة العاصمة تتراجع- التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الثلاثاء، حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، التي همت 6 جهات من المملكة، فيما لم تسجل 6 جهات أي حالة جديدة.

واكتشف ثلث حالات الإصابة الجديدة (92 حالة) بجهة مراكش آسفي، التي عرفت تسجيل 36 حالة خلال الـ16 ساعة الماضية، وسجلت بجهة فاس مكناس 14 حالة جديدة، ونفس العدد بجهة العيون الساقية الحمراء، وبجهة الشمال 11 حالة جديدة، وبجهة الرباط سلا 10 حالات جديدة، وبذلك يتراجع عدد الاصابات المسجلة في جهة العاصمة، والذي عرف تزايدا خلال الأيام الماضية بسبب بؤرة لالة ميمونة، بنواحي القنيطرة، و7 حالات جديدة بجهة الدار البيضاء سطات.

بالمقابل لم تسجل إصابات جديد في الجهات الست المتبقية، وهي درعة تافلالت والشرق وسوس ماسة وكلميم واد نون، والداخلة وادي الذهب وبني ملال خنيفرة.

وبذلك يكون عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب ارتفع، منذ بداية الأزمة، إلى 10264 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، موزعة بين: الدارالبيضاء- سطات 3037 حالة، ومراكش- أسفي 1783 حالة، وطنجة- تطوان- الحسيمة 1539 حالة، والرباط- سلا- القنيطرة 1649 حالة، وفاس- مكناس 1127 حالة، ودرعة- تافيلالت 586 حالة، والشرق 200، وبني ملال- خنيفرة 135، وسوس- ماسة 90، وكلميم- واد نون 54، والداخلة- وادي الذهب 5 حالات، والعيون- الساقية الحمراء 59، مع الإشارة إلى أن عددا من الجهات لم تعد فيها أية حالة نشطة.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.