عاجل.. 92 حالة إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 10264 حالة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 10264 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 92 حالة جديدة.

واستقر عدد الوفيات في 214 حالة، بعد عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، خلال الـ16 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، ارتفع إلى 8366 حالة، بعد تسجيل 18 حالة شفاء جديدة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 546523 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.