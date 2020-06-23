عمال النظافة يهددون عمدة البيضاء بإضراب عن العمل يوم عيد الأضحى- صور

هدد عمال النظافة في شركة أفيردا، في العاصمة الاقتصادية، بخوض إضراب عن العمل يوم عيد الأضحى، إن لم يتم الاستجابة إلى ملفهم المطلبي.

ونظم عمال النظافة في شركة أفيردا من جديد، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية، مع حمل الشارة، تعبيرا منهم عن احتجاجهم على عدم التوقيع على الاتفاقية الجماعية من طرف المجلس المدينة.

Advertisements