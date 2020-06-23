عمال النظافة يهددون عمدة البيضاء بإضراب عن العمل يوم عيد الأضحى- صور

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هدد عمال النظافة في شركة أفيردا، في العاصمة الاقتصادية، بخوض إضراب عن العمل يوم عيد الأضحى، إن لم يتم الاستجابة إلى ملفهم المطلبي.
ونظم عمال النظافة في شركة أفيردا من جديد، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية، مع حمل الشارة، تعبيرا منهم عن احتجاجهم على عدم التوقيع على الاتفاقية الجماعية من طرف المجلس المدينة.
ويسود ترقب حذر في صفوف عمال النظافة، التابعين لشركة افيردا بشأن ملفهم المطلبي؛ إذ بحسب عمال شركة أفيردا فإن إدارة الشركة المذكورة، وضعت نص الملف المطلبي لدى مصالح الدارالبيضاء للبيئة من أجل التأشير عليه، مشيرين إلى أنه حدود الساعة، لم تتوصل إدارة الشركة بالرد من طرف مجلس المدينة.
وعلى إثر ذلك، حملت النقابة الوطنية الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المسؤولية لمجلس المدينة في عدم تأشير على الملف المطلبي، مهددة باحتقان آخر في صفوف العمال، وعدم العمل خلال عيد الأضحى.
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