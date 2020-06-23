مستوطنون يعتدون على 3 فلسطينيين والاحتلال يقتحم منطقة المسعودية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هاجم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة في قرية كركر غربي مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا" إن عددًا من مستوطني "نحلئيل" المقامة على أراضي البلدة اعتدوا بالضرب على المواطن راتب أبو فخيدة البالغ من العمر 62 عاما، ونجله الشاب عثمان (28 عامًا)، وحفيده مهيب الشاب البالغ من العمر 18 عاما، أثناء عملهم في أرضهم قرب القرية، ما أدى إلى إصابتهم برضوض متفاوتة، وجرى نقلهم للمستشفى، لتلقي العلاج.

واقتحمت قوات الاحتلال، الثلاثاء، منطقة المسعودية التاريخية التابعة لأراضي برقة شمالي نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة، غسان دغلس، إن "قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المسعودية التاريخة والسياحية، برفقة أفراد من ممثلي شركات إسرائيلية، وقاموا بأخذ قياسات للمباني العثمانية في المنطقة".

وأضاف أن "الاحتلال والمستوطنين يحالون تحقيق أطماعهم في المنطقة والسيطرة على هذه المباني، التي كانت تستخدم كمحطة لقطار سكة الحجاز في العهد العثماني".