منظمو "غولدن غلوب": حفلة توزيع الجوائز ستؤجل إلى شباط 2021

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح منظمو "غولدن غلوب" 2021، أمس الاثنين أن حفلة توزيع الجوائز ستقام في 28 شباط/ فبراير بينما كانت تنظم الحفل في كانون الثاني/ يناير.

وبالتالي، ستقام حفلة "غولدن غلوب" خلال عطلة نهاية الأسبوع التي كانت محددة أصلًا لحفلة توزيع جوائز الأوسكار التي تم تأجيلها إلى 25 نيسان/ أبريل، فيما توقفت صناعة السينما تماما بسبب وباء كوفيد-19 الذي أفرغ دور السينما من روادها لثلاثة أشهر تقريبًا.

وأوضحت "رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية" (إتش إف بي إيه) المنّظِمة للـ"غولدن غلوب" أنه سيتم تحديد معايير أهلية الأفلام للمنافسة خلال الأسابيع المقبلة.

وأعلنت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية التي تنظم حفلة توزيع جوائز الأوسكار، الأسبوع الماضي أنها خففت من قواعدها للسماح للمزيد من الأفلام الدخول في المنافسة خصوصًا تلك التي أصدرت على منصات البث التدفقي مباشرة في المنافسة.

Advertisements

كما مددت فترة إصدار الأفلام المؤهلة للمنافسة على جوائز الأوسكار، من 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020 إلى 28 شباط/ فبراير 2021.

ولا تزال معظم دور السينما الأميركية مغلقة كما أوقفت عمليات التصوير في لوس أنجلوس وفي أماكن آخر في العالم، خوفًا من وباء كوفيد-19.

كذلك، قرر منظمو "بافتا"، وهي جوائز السينما البريطانية التي تمنح عموما قبل فترة وجيزة من حفلة الأوسكار، تأجيل الحدث إلى 11 نيسان/ أبريل 2021.