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البحسني يعزّي البروفيسور عبدالله محمد باهارون في وفاة  " زوجته"

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 23 يونيو 2020

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي وأصدق المواساة للبروفيسورعبدالله محمد باهارون رئيس جامعة الأحقاف، في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، "زوجته الفاضلة"،التي وافاها الأجل اليوم.

 

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وتقدّم المحافظ بالتعازي لأولاده أحمد ومحمد وهارون والحسن والحسين، في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، "والدتهم الفاضلة"، سائلاً الله تعالى أن يغفر لها، ويسكنها الجنة، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

 

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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